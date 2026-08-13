أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و462 ألفا و970 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و462 ألفا و970 فردا، من بينهم 1310 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12262 دبابة، و25130 مركبة قتالية مدرعة، و47824 نظام مدفعية، و2023 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1562 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 439 طائرة حربية، و354 مروحية، و457973 طائرة مسيرة، و5007 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و133405 من المركبات وخزانات الوقود، و4522 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.