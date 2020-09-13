كوريا الجنوبية تخفف قيود إجراءات كورونا في العاصمة خلال الأسبوعين المقبلين

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونج سيه-جيون يون، إن بلاده قررت تقليل القيود المفروضة على مكافحة الفيروسات في سول وضواحيها خلال الأسبوعين المقبلين حتى تظهر نتائج القيود الأخيرة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الأحد عن جونج قوله في اجتماع حكومي حول "كوفيد-19" بعد مراجعة شاملة للوضع الحالي وآراء الخبراء، إن الحكومة قررت تغيير مخطط التباعد الاجتماعي لمنطقة العاصمة إلى المستوى 2 لمدة أسبوعين، مع مراعاة الإرهاق الاجتماعي ونتائج إجراءات الحجر الصحي.

لكن جونغ حذر من أن عطلة تشوسوك القادمة من المتوقع أن تكون "التحدي الأكبر" ضد جهود مكافحة الفيروس في النصف الثاني من العام، وقال إن الحكومة ستتخذ إجراءات قوية على مستوى البلاد لمدة أسبوعين اعتبارا من 28 سبتمبر.

ومنذ أواخر الشهر الماضي، فرضت الدولة ما يُعرف باسم مخطط التباعد الاجتماعي من المستوى 2.5 في منطقة سول وضواحيها ، التي تضم نصف سكان البلاد البالغ عددهم 51.6 مليون نسمة، ما أدى إلى تقييد عمليات المطاعم وسلاسل القهوة والمخابز.

واعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتم وضع منطقة العاصمة تحت قواعد المستوى 2 في نظام المستويات الثلاثة.

وبموجب مخطط المستوى 2، يُسمح للكوريين الجنوبيين بالحفاظ على معظم روتينهم اليومي، لكن التجمعات في الهواء الطلق لأكثر من 100 شخص محظورة. ويُسمح بالفعاليات الرياضية بدون حضور جمهور، كما يُحظر عقد اجتماعات داخلية لـ50 شخصًا أو أكثر.