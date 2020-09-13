البرلمان اليمني: على الأمم المتحدة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق السلام بالبلاد

شدد رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني، على ضرورة أن تتخذ الأمم المتحدة، خطوات جادة لتحقيق السلام العادل والشامل في ضوء المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقال البركاني -خلال لقائه اليوم الأحد المبعوث الأممي لليمن مارتن جريفثت وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- إن الوضع الذي وصل إليه اليمن وشعبه جراء ما تمارسه مليشيات الحوثي لا يتحمل المزيد من التهاون أو المهادنة أو الصمت من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
وأضاف: "أن المساعي والجهود التي تبذل من أجل السلام تواجه بتعنت من قبل مليشيات الحوثي وما تقوم به هذه المليشيا من حرب شاملة في مأرب والجوف وقتل وترويع للآمنين وهدم المساكن والمنشآت يؤكد إصرار المليشيات على خيار الحرب وتقويض كل الجهود والمساعي الرامية للسلام".
وتطرق رئيس مجلس النواب، إلى الجهود المبذولة بشان معالجة مشكلة خزان النفط العائم (صافر)، مشدداً على ضرورة الإسراع في حل هذه المشكلة حتى لا تتحول إلى كارثة بيئية تؤثر على المنطقة بأسرها، مشيراً إلى أن الحوثي اتخذ من مشكلة خزان صافر وسيلة لابتزاز العالم وهو ما لا يفترض القبول به، مؤكداً حرص الحكومة على السلام الدائم والشامل المرتكز على المرجيعات الأساسية الثلاث.
وناقش الجانبان سبل تحقيق السلام في اليمن والجهود الأممية الرامية إلى إنهاء الحرب والحد من معاناة الشعب اليمني، والجهود المبذولة في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.
من جانبه، استعرض المبعوث الأممي، الجهود التي يقوم بها في سبيل إنهاء الحرب وتحقيق تطلعات اليمنيين في الاستقرار وتجاوز مختلف التحديات.