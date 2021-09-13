استقرار الدولار واليورو أمام الجنيه في بداية تعاملات صرف العملات

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تباينت أسعار صرف العملات بالبنوك المصرية فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، فقد استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف اليورو ليسجل 18.50 جنيه للشراء، و18.61 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني نحو 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، كما استقر الدينار الكويتي ليسجل 52.06 جنيه للشراء، و52.49 جنيه للبيع.

وفي تعاملات البنك الأهلي، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر صرف اليورو 6 قروش ليسجل 18.41 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع، كما تراجع الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.58 جنيه للشراء، وبنحو 6 قروش لسعر البيع ليسجل 21.85 جنيه.

وتراجع الريال السعودي قرشا ليسجل 4.17 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 4.19 جنيه، وارتفع سعر الدينار الكويتي قرشا ليسجل 49.37 جنيه للشراء، بينما تراجع سعر البيع 4 قروش ليسجل 52.35 جنيه.

ووفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، بينما تراجع سعر صرف اليورو 6 قروش ليسجل 18.41 جنيه للشراء، و 18.59 جنيه للبيع، وانخفض الجنيه الإسترليني 4 قروش ليسجل 21.58 جنيه للشراء، وبنحو 6 قروش للبيع ليسجل 21.79 جنيه.

وانخفض الريال السعودي قرش ليسجل 4.17 جنيه للشراء، بينما استقر سعر البيع عند 4.19 جنيه، وارتفع سعر الدينار الكويتي قرش ليسجل 49.42 جنيه للشراء، فيما تراجع سعر البيع 3 قروش ليسجل 52.35 جنيه.