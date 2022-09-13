أكد وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، أنه سيزور الولايات المتحدة غدا /الأربعاء/ ليعقد محادثات مع نظيره الأمريكي لويد أوستن؛ لتأكيد متانة التحالف الثنائي وسط تهديد الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال هامادا - في مؤتمر صحفي، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء -: "سنتبادل الآراء بشأن البيئة الأمنية المحيطة بالتحالف الياباني الأمريكي" في الاجتماع المرتقب.

وأفاد بأنه سينخرط مع أوستن في مناقشات صريحة حول خطوات محددة يمكن اتخاذها لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة مع مراعاة مراجعة اليابان المستمرة لاستراتيجيتها للأمن القومي ووثيقتين دفاعيتين رئيسيتين أخريين.

ومن المقرر أن يسافر هامادا إلى الولايات المتحدة للاجتماع غدا مع نظيره أوستن؛ لتكون هذه هي المرة الأولى التي يلتقيان فيها وجها لوجه منذ تولى هامادا حقيبة الخارجية اليابانية أوائل أغسطس الماضي.

تأتي المحادثات في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات في المنطقة بشأن تايوان بعد زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى الجزيرة الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي أوائل أغسطس الماضي.. وتخضع الصين وتايوان للحكم بشكل منفصل منذ انقسامهما عام 1949 نتيجة حرب أهلية. وتعتبر بكين الجزيرة كمقاطعة انفصالية تعهدت باستعادتها بالقوة إذا لزم الأمر.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية إنه من المتوقع أن يكون تدخل روسيا عسكريا في أوكرانيا على جدول الأعمال خلال الاجتماع المرتقب بين هامادا وأوستن في البنتاجون بالقرب من (واشنطن) العاصمة.