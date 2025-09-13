 ترامب يدعو دول الناتو لفرض رسوم جمركية على الصين: تملك نفوذا قويا على روسيا - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 8:27 م
ترامب يدعو دول الناتو لفرض رسوم جمركية على الصين: تملك نفوذا قويا على روسيا

أنقرة - الأناضول
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 8:11 م | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 8:11 م

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، دول حلف شمال الأطلسي "ناتو"، إلى فرض رسوم جمركية تراوح بين 50 و100 بالمئة على الصين.

جاء ذلك في رسالة وجهها ترامب إلى دول الناتو، ونشرها على منصة "تروث سوشيال" التي يملكها شخصيا، أكد فيها أن الصين تملك "نفوذا قويا" على روسيا.

ولفت إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في كسر النفوذ الصيني على روسيا، وبالتالي المساهمة في إنهاء الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى إمكانية إلغاء تلك الرسوم بعد انتهاء الحرب.

وأوضح أن هذه الحرب أودت بحياة الآلاف، مضيفا: "إذا فعلت دول الناتو ما أقوله فستنتهي الحرب فورا، وإلا فإنها تضيع وقت الولايات المتحدة وطاقتها وأموالها هباء".

وأضاف أنه عندما تقرر دول الناتو فرض عقوبات على موسكو والتوقف عن شراء النفط الروسي، فإن واشنطن أيضا ستفرض "عقوبات كبيرة" عليها.

واعتبر ترامب أن معدل شراء بعض دول الناتو للنفط الروسي "مثير للصدمة"، وأن هذا الأمر يضعف إلى حد كبير موقفها في المفاوضات مع موسكو.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.

