مقتل 3 متسلقين ألمان جراء انهيار جليدي في جنوب تيرول بإيطاليا

لقي ثلاثة متسلقين ألمان حتفهم في حادث انهيار جليدي في جنوب تيرول.

ووفقًا لبيانات خدمة الإنقاذ الجبلي الإيطالية، فقد تعرضت المجموعة لانهيار جليدي أثناء تسلقها جبل أورترلر. وأضافت المصادر أن اثنين آخرين من المتسلقين، وهما أيضا ألمانيان، لا يزالان في عداد المفقودين. ولم تتوافر معلومات بعد عن أعمارهم أو أماكن إقامتهم.

وأوضحت خدمة الإنقاذ أن الانهيار وقع بالقرب من قمة فِرتاينشبيتسه التي يبلغ ارتفاعها 3345 مترًا، بينما كانت المجموعتان في طريقهما إلى القمة. وتُعد هذه القمة مقصدًا شائعًا بين المتسلقين لما توفره من مناظر بانورامية في جميع الاتجاهات. وكان المتسلقون الألمان يسيرون في مجموعتين — واحدة تضم ثلاثة أشخاص، والأخرى أربعة.

ودُفنت المجموعة الأولى بالكامل تحت الثلوج، ما أدى إلى وفاة جميع أفرادها الثلاثة. أما من المجموعة الثانية، فقد نجا اثنان، فيما لا يزال اثنان آخران مفقودين. وتشارك في عمليات البحث مروحية "بيليكان 3" وعدة طائرات مسيّرة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المجموعتان تسيران باستخدام الزلاجات أثناء الحادث.

يُذكر أن منطقة جنوب تيرول تُعد من المناطق المفضلة لدى السياح الألمان لممارسة رياضة التسلق الجبلي، ويُعد جبل أورترلر، بارتفاعه البالغ 3905 أمتار، أعلى قمة في المنطقة. وشاركت في عمليات الإنقاذ إلى جانب فرق الجبال كل من الشرطة المالية الإيطالية وفرق الإطفاء.