الشرع: سوريا تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن بلاده تجري مفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق تخرج بموجبه قوات الاحتلال من مناطق احتلتها بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال قد تقدمت إلى المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في الجولان والتي أقيمت بموجب اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

وكذلك شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية سورية، قائلة إن هدفها الحؤول دون استحواذ السلطات الجديدة على ترسانة الجيش السوري السابق وانتشار ما زعمت أنها أنشطة إرهابية في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقال الشرع في مقابلة أجرتها معه قناة الإخبارية السورية: "نحن الآن في طور مفاوضات ونقاش"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: "إسرائيل اعتبرت مع سقوط النظام، أن سوريا خرجت من هذا الاتفاق"، في إشارة إلى اتفاق فضّ الاشتباك، وذلك "رغم أن سوريا من أول لحظة أبدت إلتزامها" به.

وأضاف: "الآن يجري التفاوض على الاتفاق الأمني حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر".

ولا تقيم إسرائيل وسوريا علاقات دبلوماسية، ولا يزال البلدان في حالة حرب رسميا منذ العام 1948.

في الشهر الماضي، أفاد الإعلام الرسمي السوري بعقد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لقاء مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس لمناقشة احتواء التصعيد والأوضاع في السويداء ذات الغالبية الدرزية بعد أعمال عنف دموية شهدتها المحافظة.

في الشهر الماضي أيضا، أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل منخرطة في "مناقشات" لإقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا.