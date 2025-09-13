روبيو يلتقي رئيس وزراء قطر قبل زيارته لإسرائيل في محاولة لتحقيق توازن واضح بين حليفين

التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، برئيس وزراء قطر، يوم الجمعة، قبل زيارته لإسرائيل مطلع هذا الأسبوع، في خطوة تظهر محاولة إدارة ترامب تحقيق توازن في العلاقات بين حليفين رئيسيين في الشرق الأوسط بعد أيام من استهداف إسرائيل لقادة حماس في غارة جوية على الدوحة.

ورغم التوترات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من المقرر أن يصل روبيو إلى إسرائيل غدا الأحد في زيارة تستمر يومين.

وتأتي الزيارة لإظهار للدعم لإسرائيل التي باتت أكثر عزلة، قبل أن تجري الأمم المتحدة نقاشا من المرجح أن يكون محتدما حول إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما يعارضه نتنياهو.

والتقى روبيو ونائب الرئيس جي دي فانس مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في البيت الأبيض. وفي وقت لاحق يوم الجمعة، تناول ترامب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف العشاء مع رئيس الوزراء القطري في نيويورك، حيث ذهب ترامب لإحياء الذكرى السنوية لهجمات 11 سبتمبر.

وتسير إدارة ترامب على خط رفيع بين حليفين رئيسيين بعدما نقلت إسرائيل معركتها مع حماس إلى العاصمة القطرية، حيث كان يجتمع قادة الحركة المسلحة للنظر في اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا في غزة.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن روبيو يعتزم خلال زيارته لإسرائيل توضيح أولويات الولايات المتحدة بخصوص حرب غزة والتأكيد مجددا على التزام بلاده بأمن إسرائيل.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن روبيو "سيؤكد أيضا على أهدافنا المشتركة المتمثلة في: ضمان ألا تحكم حماس غزة مرة أخرى وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".

وذكر البيان، أن روبيو يعتزم هو والقادة الإسرائيليون "مناقشة الأهداف والغايات العملياتية الإسرائيلية" المتعلقة بخطط إسرائيل للاستيلاء على غزة و"التزامنا بمكافحة الأعمال المعادية لإسرائيل، بما في ذلك الاعتراف أحادي الجانب بالدولة الفلسطينية الذي يكافئ إرهاب حماس، والحرب القانونية" في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية".

وأضاف البيان أن روبيو من المقرر أن يلتقي أيضا بعائلات الرهائن، ويعتزم "التأكيد على أن إعادة ذويهم تظل أولوية قصوى".