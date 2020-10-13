رئيس مجلس السيادة السوداني يوجه بتعزيز العلاقات مع جنوب إفريقيا واستراليا

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، حرص واهتمام الدولة بتعزيز العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك بين السودان وجمهورية جنوب إفريقيا وأستراليا في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم الثلاثاء، مع سفيري السودان لدى أستراليا السفير عبد الله وادي، وجمهورية جنوب إفريقيا أسامة صلاح الدين نقد الله، المتوجهين لتسلم مهامهما بالخارج بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير محمد شريف عبد الله.

وقال سفير السودان لدى جنوب إفريقيا، في تصريح صحفي، إن رئيس مجلس السيادة وجه بتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين السودان وجنوب إفريقيا في المجالات المختلفة، مؤكداً أنه سيعمل على دفع العلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب في كافة المجالات.

من جهته، قال السفير عبد الله وادي سفير السودان لدى أستراليا، إن رئيس مجلس السيادة وجه بترقية وتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين وغيرها لما تتمتع به أستراليا من إمكانيات هائلة يمكن للسودان الاستفادة منها في توفير فرص التعاون وتبادل المصالح خاصة في المجالات التنموية.