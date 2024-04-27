مصر تواصل أعمال الجسر الجوى اليومى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

واصلت القوات المسلحة المصرية الإعداد والتجهيز اليومي لشحنات المساعدات الإنسانية والتى تضم أطنان من المستلزمات الطبية والغذائية وإعدادها للإسقاط الجوى بالمناطق المخططة شمال القطاع.

يأتي ذلك استمراراً للجهود التى تبذلها الدولة المصرية لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين فى محنتهم الحالية ودعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية للوصول إلى التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة.

فيما تشهد سماء غزة إسقاطاً يومياً لعشرات الأطنان من الإحتياجات الإغاثية ومستلزمات الإعاشة الإنسانية عبر طائرات النقل العسكرية المصرية ضمن الجسر الجوى الممتد منذ شهر فبراير الماضى وحتى اليوم لنقل مئات الأطنان من المساعدات للأشقاء الفلسطينيين.

فيما تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة لتأمين تدفق المساعدات بصورة كافية ومستدامة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتوفير كل التسهيلات والتجهيزات اللوجيستية والفنية لتسهيل وصولها عبر مطار وميناء العريش ونقلها إلى داخل القطاع عبر معبر رفح البرى بجانب قوافل الشاحنات المحملة بالمساعدات المقدمة من أبناء الشعب المصرى ضمن المبادرات الإنسانية لمؤسسات المجتمع المدنى للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون لهم.