سكرتير عام المنوفية يتابع الانضباط المروري بالمحاور البديلة بعد غلق الطريق الإقليمي مؤقتا

تفقد عبد الله الديب، السكرتير العام لمحافظة المنوفية، موقفي الباجور وأشمون لمتابعة التزام السائقين بالمحاور البديلة وخطوط السير المقررة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية وإدارة المرور ومشروع المواقف، تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة إجراءات الغلق المؤقت للطريق الدائري الإقليمي.

وخلال الجولة، شدد السكرتير العام على ضرورة الالتزام التام بخطوط السير البديلة والحمولات المقررة للسيارات، حفاظًا على أرواح المواطنين، مؤكدًا تكثيف الحملات الأمنية والمرورية بمناطق التحويلات، والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان سيولة الحركة المرورية.

ووجّه بوضع لوحات إرشادية واضحة على الطرق البديلة لتسهيل تنقلات المواطنين، وتقليل أي ارتباك مروري محتمل نتيجة الغلق، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة طيلة فترة الغلق المؤقت.

ويبدأ الغلق الكامل للطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة المنوفية اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الثلاثاء 8 يوليو 2025، ولمدة أسبوع، بهدف تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق وتعزيز عناصر الأمان والسلامة المرورية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة للحفاظ على أرواح المواطنين والحد من الحوادث على الطرق السريعة، مع التأكيد على توفير مسارات بديلة آمنة ومنظمة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة.