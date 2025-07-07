في السابع من يوليو من كل عام، يحتفل العالم بـ اليوم العالمي للشيكولاتة، تلك الحلوى الداكنة التي تجمع بين الطعم الفريد والفوائد الصحية المتعددة، إذ تعد الشيكولاتة، خاصة الداكنة، أكثر من مجرد حلوى لذيذة، فهي أيضًا حليف قوي للصحة الجسدية والنفسية عند تناولها باعتدال.

في هذا التقرير، نستعرض أبرز فوائد الشيكولاتة الصحية، بحسب ما نقلته جريدة الشروق عن موقعي هيلث لاين، ميديكال نيوز توداي، وكليفلاند كلينك.

- السر الكامن خلف فوائد الشيكولاتة

تكمن الفوائد الصحية للشيكولاتة في مكونها الأساسي: حبوب الكاكاو، الغنية بمركبات الفلافونويد، وهي مضادات أكسدة ومضادة للالتهابات.

هذه المركبات تلعب دورًا كبيرًا في الوقاية من أمراض مزمنة كأمراض القلب والزهايمر والتهابات القولون، كونها تقلل من حدوث الالتهابات الضارة بالجسم.

- تحسين صحة القلب وخفض الكوليسترول

من أبرز الفوائد المرتبطة بالشيكولاتة:

خفض ضغط الدم: حيث يعمل مركب الكاتيشين الموجود بها على تحسين تدفق الدم ومنع تصلب الشرايين.

خفض الكوليسترول الضار: بفضل إنزيم الثيوبرومين الذي يحفز إنتاج الكوليسترول النافع، ويساعد مضادات الأكسدة في منع تأكسد الكوليسترول السيئ.

- مقاومة الاكتئاب وتحفيز التركيز والانتباه

تساعد الشيكولاتة في تحسين الحالة النفسية عبر تحفيز إنتاج الإندورفينات والسيروتونين، وهي الهرمونات المسؤولة عن الشعور بالسعادة.

كما يعزز محتواها من الكافيين والفلافونويدات من تدفق الدم إلى الدماغ، ما يزيد التركيز والانتباه، ويقلل من أعراض الاكتئاب.

- تقليل خطر الإصابة بالزهايمر

تشير دراسات إلى أن تناول الشيكولاتة الداكنة قد يحمي الدماغ من الأمراض التنكسية مثل الزهايمر، حيث تساعد مضادات الأكسدة في منع تلف خلايا الدماغ الناتج عن الجذور الحرة، كما يُحسّن تدفق الدم نحو الدماغ من وظيفته على المدى الطويل.

- دعم صحة البشرة وتحسين الأداء الرياضي

حماية من أشعة الشمس: تساعد الشيكولاتة في تحفيز مادة أكسيد النيتريك، التي تُحسّن الدورة الدموية وتزيد من قدرة الجلد على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

تعزيز التمارين الرياضية: تحسين تدفق الدم للعضلات يجعل أداء التمارين أكثر كفاءة، ما يجعل الشيكولاتة الداكنة مفيدة للرياضيين.

- النوع الأفضل والكمية المناسبة

الأفضل صحيًا: الشيكولاتة الداكنة، التي تحتوي على نسبة كاكاو لا تقل عن 70٪، هي الأكثر فائدة.

الأقل فائدة: الشيكولاتة البيضاء الغنية بالحليب، والتي لا تتجاوز نسبة الكاكاو فيها 10٪.

الكمية الموصى بها: بحسب كليفلاند كلينك، فإن الكمية اليومية الصحية لا تتعدى 60 جرامًا، أي نحو 6 مربعات صغيرة من الشيكولاتة الداكنة.

- متى تكون خيارا صحيا؟

جدير بالذكر أن الشيكولاتة الداكنة تمتاز بمذاقها المر قليلاً، وهو ما يقلل من خطر الإفراط في تناولها.

وبين تحسين المزاج، دعم القلب، حماية البشرة والدماغ، تظل الشيكولاتة الداكنة خيارًا صحيًا لذيذًا إن تم تناولها باعتدال.

لذا، في يومها العالمي، لا ضرر من مربع أو اثنين من الشيكولاتة.. شرط أن تكون داكنة وغنية بالفلافونويدات!