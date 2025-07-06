هاني رمزي: رمضان سبب رحيلي عن الأهلي

كشف هاني رمزي، نجم الأهلي والمنتخب المصري السابق، لأول مرة، أسباب رحيله عن رئاسة لجنة "الإسكاوتنج واكتشاف المواهب" بالنادي الأحمر.

وقال رمزي، في تصريحات تلفزيونية اليوم السبت، إن تجربة عمله في لجنة "الإسكاوتنج" كانت جيدة للغاية، مضيفا: "الأهلي أصبح لديه مخططات جيدة للمستقبل، خاصةً الأكاديميات ونادي دلفي في دوري الدرجة الأولى، وفرق الشباب والناشئين، وقمنا بوضع قاعدة بيانات لعدد من الدوريات، التي نستطيع شراء لاعبين منها، مثل السويدي والدنماركي والبلجيكي والتركي، وأنشأنا علاقات جيدة".

وتابع: "أتمنى أن تأخذ إدارة الأهلي خطوة نحو إقامة أكاديميات في إفريقيا.. خلال رحلتي إلى غانا، شاهدنا أكاديمية خاصة ليوفنتوس الإيطالي، ولا بد من وضع استراتيجية لاكتشاف المواهب عن طريق الأكاديميات".

وأردف نجم فيردر بريمن السابق: "رحلت عن اللجنة بسبب خلاف في وجهات النظر مع محمد رمضان، المدير الرياضي السابق، ولن أذكر الأسباب.. كان هناك تحفظ على (سيستم العمل)، وكنا مختلفين في الرؤية".

وقال رمزي إنه فوجئ بخروجه من إدارة "الإسكاوتنج"، حيث لم يكن هناك تمهيد لهذا الأمر مطلقًا.

وواصل: "كنت أعمل جيدًا في ملفات بعض اللاعبين، لكني فوجئت بانقطاع الاتصال مع محمد رمضان، ثم أبلغني لاحقًا بالقرار.. التمست العذر لرمضان أيضًا، لأنه جاء في ظروف صعبة، ولدي تحفظ على طريقة رحيلي بشكل أو بآخر.. كان المفترض أن يكون رحيلي بشكل أكثر احترامًا".

وأتم: "محمود الخطيب رئيس الأهلي لديه ضغوط عديدة، وكان يتصل بي كثيرًا للسؤال حول بعض الأمور، منها ما يتعلق بلاعبين مميزين، كي ينضموا للأهلي.. أنا واحد من أبناء الأهلي الذي وقف بجانبي كثيرًا، وقدمت العديد من الأفكار، وعرضت رؤيتي لبعض الأمور، ومنها ما تم تنفيذه بالفعل".