كشف الفنان أحمد السقا، عن وضعه خطة «تعديل سلوك» للفنان أحمد فهمي، وذلك لإنقاذ مستقبل فيلمهما الجديد «أحمد وأحمد» الذي كاد أن يهدده نمط حياة فهمي «البوهيمي» بحسب وصفه.

وقال خلال حوارهما مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية MBC مصر: «فهمي غلَبني الصراحة، بوهيمي مش عشوائي فقط».

وأوضح أن المشكلة تمثلت في نمط حياته الذي كان يتعارض مع مواعيد التصوير، مضيفا: «أنا راجل بنام بالليل وأصحى بالنهار زي ما ربنا خلقنا، لكن فهمي كان ممكن يبدأ ينام واحدة الظهر، مش هينفع، مستقبلنا كان سيضيع».

وأشار إلى ذهابه إلى منزل فهمي في الثامنة مساءً دون استئذان مسبق، على غير عادته، ليكتشف أنه ينام في غرفته ويغلق الباب على نفسه من الداخل.

وتابع: «قلت مش هنوصل لمرحلة كسر الباب، وبطريقة ما ربنا وفقنا وفتحت الباب، وجدته نائما لا يدري بشيء، حاولت إيقاظه بكل وسائل الإزعاج الممكنة، النور وفتحت التليفزيون، لكن لا حياة لمن تنادي».

كما لفت إلى ملاحظته وجود كمية كبيرة من الأدوية بجوار سريره، قائلا: «بدأت أراجع الأدوية قلت حرام واحد في هذا السن يأخذ هذه الأدوية، كوليسترول وارتجاع مريء، أدوية واحد منتهي مش موجود! أخذته من قفاه وفتحت الدش ووضعته تحت الماء البارد؛ لأني أدركت أن هذه هي الوسيلة الوحيدة لتعديل سلوكه، وكنت ذاكرت له وبحثت في تعديل السلوك قبل التعامل معه».

وكشف عن إلقاء جميع الأدوية، واستدعى طبيبا صديقا له ليحضر بدوره طبيب تحاليل إلى المنزل في منتصف الليل لأخذ عينات الدم، ليعلق فهمي مازحًا على الموقف، قائلا: «فجأة لقيت نفسي في فيلم بيحللوا لي كل حاجة، ليه؟».

وأكد «السقا» أنه وضع نظاما غذائيا وجدولا للنوم بات يتابعه يوميا لضمان التزامه الكامل بمواعيد التصوير.