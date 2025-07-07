مصادر فلسطينية تكشف عن عقبة رئيسية في محادثات وقف إطلاق بغزة

كشفت مصادر فلسطينية، لوكالة رويترز، عن العقبة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المصادر، إن رفض الوفد الإسرائيلي للسماح بدخول آمن وحر للمساعدات إلى غزة هو العقبة الرئيسية في محادثات وقف إطلاق النار.

وأضافت أن هذه العقبة من قِبل إسرائيل تحول دون إحراز تقدم في المحادثات.

وبدأت مساء الأحد في العاصمة القطرية الدوحة، مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين.

وتتواصل المفاوضات، في وقت يستمر فيه تصعيد إسرائيل من عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى نتيجة سلسلة غارات جوية بعضها كان مركزًا طال شققًا سكنية ومراكز إيواء وخيامًا للنازحين وكذلك بعض منتظري المساعدات.

وميدانيًّا، تتوسع قوات الاحتلال في مناطق شمال وجنوب وغرب خان يونس، فيما ما زالت تتقدم أكثر باتجاه وسط حيي الشجاعية والتفاح شرق مدينة غزة، وسط عمليات نسف كبيرة تقوم بها في تلك المناطق، وعمليات قصف جوي ومدفعي.

ويحاول جيش الاحتلال تعميق عملياته في حي الزيتون جنوبي المدينة، وصولاً إلى أطراف البلدة القديمة من غزة ومحيط كنيسة دير اللاتين التي تؤوي آلاف النازحين، وتعرضت عدة مرات لطلقات نارية من طائرات مسيَّرة صغيرة تسمى «كواد كابتر».



