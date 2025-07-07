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أخلى الأمن الإداري والقوات الأمنية الموظفين المتواجدين بسنترال رمسيس عقب اشتعال النيران بالمبنى.

وقال مصدر أمني إن هناك عدد من الموظفين المتواجدين بالمبنى تحاول القوات الأمنية اخراجهم بعد محاصرتهم بالنيران و الادخنة مؤكدا ان الأجهزة الأمنية تواصل جهودها في محاولة السيطرة على السيطرة على النيران.

عطل مؤقت

تسبب حريق سنترال رمسيس بالقاهرة في عطل مؤقت لخدمات الإنترنت ببعض المناطق في العاصمة.

وشب حريق هائل بستنرال رمسيس بالقاهرة وتصاعدت الأدخنة الكثيفة الداكنة وألسنة النيران من داخل المبنى وسط محاولات من الحماية المدنية للسيطرة عليه.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من أمن سنترال رمسيس بنشوب حريق هائل داخل السنترال.

على الفور، دفعت الأجهزة الأمنية بخمس عربات إطفاء مدعومة بسيارات إسعاف لمحاولة السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها للمباني المجاورة.

وسنوافيكم بالتفاصيل