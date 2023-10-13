السلطات الروسية تفتش منازل 3 من محاميي المعارض نافالني

ذكر فريق المعارض الروسي السجين أليكسي نافالني، اليوم الجمعة، أن السلطات الروسية فتشت منازل ثلاثة من محامييه.

وكتب أنصار نافالني عبر منصة "إكس" أن رجال الشرطة دخلت منازل ثلاثة محامين.

وأشار المنشور إلى أن أحد المحامين، ويدعى فاديم كوبسيف، كان من المفترض أن يدافع عن نافالني، الذي صدر ضده حكم السجن 19 عاما، في جلسة اليوم اليوم الجمعة.

وأضاف المنشور: "إن عمليات التفتيش في مكاتب المحامين خطوات نحو عزل نافالني تماما".

وكتبت كيرا يارميش المتحدثة باسم نافالني في رسالة منفصلة: "هذا ما يتم عمل كل هذا من أجله: أن يتم ترك أليكسي دون حماية قانونية".

وتشير تقارير إلى أنه يتم التحقيق مع المحامين الثلاثة يتم التحقيق معهم على خلفية انضمامهم المزعوم إلى منظمة متطرفة.