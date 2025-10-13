 ترامب يصل مطار بن جوروين تمهيدا لمغادرة إسرائيل والتوجه لشرم الشيخ - بوابة الشروق
الإثنين 13 أكتوبر 2025 4:46 م القاهرة
ترامب يصل مطار بن جوروين تمهيدا لمغادرة إسرائيل والتوجه لشرم الشيخ


نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:04 م | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 4:04 م

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مطار بن جوروين لمغادرة إسرائيل بعد زيارة استغرقت عدة ساعات ألقى خلالها خطابًا مطولًا أمام الكنيست الإسرائيلي.

ويتوجه ترامب إلى مدينة شرم الشيخ، لحضور قمة السلام التي تُعقد برئاسة مصرية أمريكية بشأن خطة السلام.

ومن المقرر أن تتضمن القمة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي جرى التوصل إليه مؤخرا.

وبحسب بيان سابق للرئاسة المصرية، تهدف قمة شرم الشيخ إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.

