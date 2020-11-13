 الأرجنتين ترفع أسعار الفائدة بعد قفزة في التضخم تجاوزت التوقعات - بوابة الشروق
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الأرجنتين ترفع أسعار الفائدة بعد قفزة في التضخم تجاوزت التوقعات

علم الأرجنتين
علم الأرجنتين
د ب أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 3:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 3:21 ص

 رفعت الأرجنتين أسعار الفائدة اليوم الخميس، بعد أن أظهر تقرير التضخم لشهر أكتوبر حدوث قفزة في أسعار المستهلكين بوتيرة هي الأسرع هذا العام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم البنك المركزي الأرجنتيني إن أعضاء مجلس إدارة البنك رفعوا سعر الفائدة القياسي "ليليك" إلى 38 بالمئة من 36 بالمئة، إلى جانب زيادة سعر إعادة الشراء "ال0ريبو" والفائدة على شهادات الإيداع بقطاع التجزئة.

وتأتي الخطوة بعد دقائق من إعلان السلطات الحكومية أن معدل التضخم في أكتوبر بلغ 8ر3 بالمئة، مقارنة بالشهر السابق عليه، متجاوزا متوسط توقعات خبراء الاقتصاد بحدوث قفزة بنسبة 1ر3 بالمئة.

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