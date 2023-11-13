أمريكا تقصف هدفين في سوريا ردا على الهجمات المستمرة

قالت وزارة الدفاع الأمريكية"البنتاجون" يوم الأحد إن الجيش الأمريكي ضرب منشأتين في شرقي سوريا يستخدمهما الحرس الثوري الإيراني والجماعات الموالية لإيران ردا على "الهجمات المستمرة" ضد أفراد أمريكيين في العراق وسوريا.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في بيان مقتضب إن الغارات استهدفت منشأة تدريب في البوكمال ومخبأ في الميادين بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وقصفت الولايات المتحدة أهدافا مماثلة في شرقي سوريا في أكتوبر الماضي وكذلك في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت الميليشيات الموالية لإيران قد كثفت من هجماتها على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا والعراق خلال الأسابيع الأخيرة ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأصبح الوضع الأمني في المنطقة بأكملها متوترا بشكل خاص منذ السابع من أكتوبر الماضي، عندما شن مسلحو حركة حماس هجمات على جنوب إسرائيل. وترد إسرائيل بهجوم جوي وبري كاسح على غزة.

ومن أجل الردع، قامت الولايات المتحدة بإرسال المزيد من أنظمة الأسلحة والسفن الحربية والأسراب الجوية إلى شرق البحر المتوسط، وتقوم بنشر عدة مئات من القوات في الشرق الأوسط لدعم الوحدات الأمريكية هناك.

وشدد أوستن على أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمر بالهجوم الذي نفذ يوم الأحد لإيضاح أن الولايات المتحدة تدافع عن نفسها وأفرادها ومصالحها.