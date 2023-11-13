أبو عبيدة: الأحلام الإسرائيلية المريضة بالقضاء على المقاومة في غزة محاولة للهروب من الهزيمة

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الأحلام الإسرائيلية المريضة بالقضاء على المقاومة في غزة هي محاولة للهروب من الهزيمة المدوية والواقع المرير الذي يعيشه الاحتلال.

وأضاف في كلمة مُسجلة، مساء الاثنين، أن الاحتلال يتشح بالسواد الذي يُشبه مستقبله السياسي والعسكري، متابعا: "نذكر هؤلاء الواهمين أن إسحاق شامير حاول وأد مقاومتنا وكذلك فعل رابين الذي تمنى أن يستيقظ ويرى غزة وقد ابتلعها البحر ولم تكن في حينه كتائبنا سوى بضع عشرات من المجاهدين وبأسلحة خفيفة وفردية".

واستكمل: "كذلك كان شارون الذي وعد بالقضاء على الانتفاضة خلال 100 يوم.. كل هؤلاء ذهبوا إلى مزابل التاريخ بسجل حافل من قتل الأبرياء وبقيت المقاومة وكبرت وعظمت".

وشدد على أن هذه الأحلام الإسرائيلية لن تتحقق، وسيكون مصيرها الخيبة والسقوط.