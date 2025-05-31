النائب أحمد السجيني: 700 مليون جنيه حصيلة تنظيم المركبات بالقاهرة كانت تذهب لمافيا الشوارع

أشاد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالنتائج الإيجابية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، كاشفا أن محافظة القاهرة وحدها تخطت حصيلة إيراداتها 700 مليون جنيه في عام واحد كانت تذهب إلى مافيا الشوارع.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» إن الدولة على مستوى الإيرادات استطاعت أن تحقق هذه الحصيلة، معقبا: «كدا ولا كدا كان المواطن يُجبر أن يدفعها لغير صاحب الحق وبأرقام كبيرة جدًا».

وأوضح أن القانون الحالي يضع تعريفة منطقية سواء 2 أو 5 جنيهات إلى آخره، لافتا أن الدولة تحدد الشوارع التي تُطرح لتنظيم عملية الانتظار بها من خلال لجنة مختصة وبموافقة من الإدارة العامة للمرور، بعد أن كان ركن المركبات عشوائيا في جميع الشوارع.

وشدد على أن الجهة التي يرسو عليها الطرح «شخصية اعتبارية» بموجب نص القانون، «ليس السايس»، مضيفا أن الشخصية الاعتبارية تخضع لمعايير واشتراطات تشمل إجراء تحليل للكشف عن المخدرات.

وكشف عن فرض عقوبات رادعة في حال الإخلال ببنود التعاقد، تبدأ بفسخ العقد وسحب الترخيص، وتصل إلى عقوبة الحبس، موضحا أن القانون يشمل تسع مواد؛ لكنها شاملة لمعالجة المشكلة، لافتا في الوقت ذاته بأن تطبيقه يتطلب تدرجا.