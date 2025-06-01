الهند: مصرع 25 شخصا وتقطع السبل بـ 1500 سائح جراء انهيارات أرضية شمال شرقي البلاد

أكد مسئولون في الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في شمال شرقي البلاد، بعد أيام من الأمطار الموسمية الغزيرة التي تسببت في انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة واسعة النطاق.

ونقلت صحيفة "إنديا توداي" الهندية، عن المسئولين قولهم إن نحو 1500 سائح في مناطق متفرقة من شمال سيكيم تقطعت بهم السبل، حيث أُغلق الطريق الرئيسي بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وفي مانيبور، أدت ثلاثة أيام من الأمطار الغزيرة إلى شلل تام للحياة اليومية في عاصمة الولاية إمفال. وتم الإبلاغ عن تشبع المياه في عدة أجزاء من المدينة، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من الفيضانات والحث على إجلاء السكان الذين يعيشون على طول السهول الفيضية لنهر إمفال.

وفي غضون ذلك.. حذرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وأصدرت تنبيهات باللونين الأحمر والبرتقالي لأجزاء من ولاية آسام، وتنبيهات باللونين البرتقالي والأصفر لبقية المنطقة الشمالية الشرقية.

وفي ولاية آسام، ضربت الفيضانات والانهيارات الأرضية 17 مقاطعة، وتضرر أكثر من 78 ألف شخص، حيث لجأ أكثر من 1200 شخص إلى خمسة مخيمات إغاثة مختلفة. وتُعد لاخيمبور المقاطعة الأكثر تضررًا، حيث تضرر منها أكثر من 41600 شخص.

وتسارعت عمليات الإغاثة والإنقاذ في ولاية آسام المتضررة من الفيضانات، حيث قامت فرق من الصندوق الوطني للاستجابة للطوارئ والشرطة وخدمات الإطفاء بإجلاء السكان إلى بر الأمان.

وقال مسئولون إن المؤسسات التعليمية في المقاطعتين ظلت مغلقة يوم أمس السبت، بينما تعطلت عمليات الطيران في مطار جواهاتي يوم الجمعة وسط هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية.

وتجري أيضًا عمليات الإغاثة والإنقاذ في ولاية أروناتشال براديش، حيث تقوم إدارة إدارة الكوارث بإجراء تقييمات للأضرار وتقديم الدعم الفوري للأسر المتضررة.