قدمت الفنانة هايدي موسى أغاني الفنانة الراحلة داليدا في حفل الليلة الثانية من احتفالية "بنت شبرا.. داليدا"، والمقامة على مسرح المسرح بمدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة السادس من أكتوبر، ومنها: "أحسن ناس، وغالي يا غالي، وجميل الصورة "، وذلك في النصف الثاني من الحفل.

وواصلت الفنانة ميرفا القاضي في بداية الفاصل الثاني من الحفل عددا من أغنيات داليدا باللغة الفرنسية.

ومع دخول المايسترو ناير ناجي الحفل، بدأت الأوركسترا في العزف وفتح الستار على أغاني داليدا التي قدمتها الفنانة اللبنانية ميرفا القاضي، والتي يصاحبها خلفيات مرئية، إلى جانب أداء استعراضي مبهر لعدد من الراقصين، يقدمون لوحات استعراضية مصاحبة للأغاني.

وتخلل الحفل لقاء مسجل باللغة الفرنسية على المسرح مع داليدا، التي تجسدها الفنانة ميرفا القاضي.

وحرص عدد من الفنانين على حضور الليلة الثانية من الاحتفالية، ومنهم: الفنانة منى زكي وابنتها لي لي، والفنانة غادة عادل، والمذيعة إنجي علي.



يشار إلى أنه حرص على الحضور في الليلة الأولى من الحفل، الفنان حسين فهمي وزوجته، والفنانة ميمي جمال، ورئيس الوزارء الأسبق أحمد نظيف، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والإعلامي جمال عناية، والكاتب الصحفي محمد الشابة، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف المصرى الكبير.

يأتي هذا الحفل تكريمًا لمسيرة المطربة العالمية داليدا، ورفعت الليلة الأولى من الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة لافتة "كامل العدد".

جاء اختيار داليدا للاحتفاء بها تقديرًا لمسيرتها الاستثنائية فهي أول فنانة تحصل على 70 تسجيلًا ذهبيًا، وأول من نالت ديسك ألماسي وبلاتيني ولا تزال أعمالها تحظى بانتشار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا يؤكد تأثيرها المستمر وشعبيتها المتجددة.

داليدا لديها أكثر من 1000 أغنية بلغات متعددة، ونالت العديد من الألقاب والأوسمة، كرمها الجنرال الفرنسي ديغول بمنحها لقب (La Medaille de la Presidence de la Republique) بسبب أدائها الرائع وصوتها المميز، حيث غنت بتسع لغات واحتلت قوائم أفضل عشر أغنيات حول العالم