كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن آخر تطورات الأوضاع في محافظة الإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية، في ظل موجة الطقس السيئ التي ضربت بعض المناطق خلال الساعات الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج «بالورقة والقلم» عبر فضائية TeN مساء السبت، إن محافظة الإسكندرية شهدت أمطارًا ثلجية ورياحًا شديدة منذ الساعة الثانية صباحًا، ما أدى إلى اتخاذ قرار بتأجيل امتحانات الشهادة الإعدادية لمدة ساعة، لتبدأ في العاشرة صباحًا، مؤكدًا أن الامتحانات تمت دون مشكلات تُذكر.

وأوضح أن الأحوال الجوية تسببت في سقوط 7 أعمدة إنارة وعدد من اللوحات الإعلانية، إلا أنه لم تُسجل أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها حاليًا، مع استمرار المتابعة من خلال غرف العمليات ومراكز السيطرة.

وأشار إلى أن موجة الأمطار بدأت مساء أمس في شمال سيناء، وتم على إثرها غلق ميناء العريش في الخامسة مساءً، قبل أن يُعاد فتحه صباح اليوم، وفي محافظة مطروح، كانت الأمطار خفيفة وتم رفعها على الفور، مؤكدًا على استقرار الوضع حاليًا. أما في البحيرة، فقد تراوحت الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة، وأسفرت عن بعض التجمعات المائية، وانقطاع الكهرباء في منطقة إدكو، بالإضافة إلى سقوط عمود إنارة، وتسجيل زيادة في منسوب المياه بفرع رشيد، بينما لا تزال الأوضاع تحت السيطرة.