كوريا الجنوبية: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطين

أعلن وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو هيون أن سيئول تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين عندما سيكون ذلك مناسبا من ناحية تحقيق حل الدولتين.



وقال الوزير خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، يوم الثلاثاء، إن "جمهورية كوريا مصممة على الاعتراف بدولة فلسطين في اللحظة عندما سيساعد ذلك في تحقيق حل الدولتين".



وأكد تشو هيون أن كوريا الجنوبية تتفهم تطلعات الشعب الفلسطيني لقيام دولة خاصة به، مشيرا إلى أن سيئول لا تزال قلقة تجاه أعمال إسرائيل في قطاع غزة والعملية الإسرائيلية في قطر، وتؤيد الدعوة لوقف إطلاق النار فورا والإفراج عن جميع الرهائن بدون شروط.

وأضاف أن حكومة كوريا الجنوبية ستواصل الاضطلاع بدور فعال في جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

ويأتي ذلك بعد إعلان عدد من الدول، بما فيها بريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا، الاعتراف بدولة فلسطين على خلفية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.