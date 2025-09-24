وزيرة الخارجية البريطانية: الاعتراف بفلسطين لا بد أن يحفز على العمل

قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر للأمم المتحدة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا بد أن يحفز على "العمل" وليس أن "يستبدله"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت كوبر إن قرار المملكة المتحدة بالاعتراف بفلسطين، وهي خطوة رمزية إلى حد كبير اتخذتها إلى جانب كندا وأستراليا والبرتغال أمس الأول الأحد، يعكس "الواقع الخطير" المتمثل في أن حل الدولتين في "خطر داهم".

وجاء تصريحها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الاثنين الذي استهله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية.