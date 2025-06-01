نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في أن يصبح بطل دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025، بعد فوزه الكاسح على إنتر ميلان الإيطالي في المباراة النهائية.

واصطدم فريق باريس سان جيرمان مع نظيره إنتر ميلان، مساء أمس السبت الموافق 31 مايو الجاري، في نهائي دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية.

واكتسح باريس منافسه إنتر ميلان، بخماسية نارية دون رد، في نهائي دوري الأبطال، الذي أقيم في ألمانيا، خلال النسخة الحالية، التي توج بها الباريسي للمرة الأولى في تاريخه.

وشهد نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس وإنتر، على إحصائيات مثيرة، جاءت على النحو التالي:

الأهداف: باريس سان جيرمان 5 - إنتر 0.

التسديدات: باريس سان جيرمان 23- إنتر ميلان 8.

التسديدات على المرمى: باريس 8- إنتـر 2.

الاستحواذ: باريـس 60%- إنتـر 40%.

التمريرات: باريس 529- إنتر 352.

دقة التمريرات: باريس 87%- إنتر 81%.

الأخطاء: بـاريس 12- إنتر 7.

الركنيات: باريـس 4- إنتـر 6.