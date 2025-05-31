أعلن اتحاد الكرة مساء اليوم السبت، تعديل موعد نهائي كأس مصر بين بيراميدز والزمالك والذي سيقام يوم 5 يونيو المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة في بيان رسمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالتالي:

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه اليوم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء في يومها المقرر الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلاً من اقامتها في الثامنة مساء لظروف تزامن يوم اقامتها مع وقفة عرفات.

كما وافق مجلس إدارة الاتحاد على مشاركة بطل دوري الكرة النسائية للموسم الحالي في بطولة أبطال أفريقيا موسم 25-2026.

واعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة مسابقات القسم الثالث بشطب اللاعب المعتز بالله عبد النبي لاعب مركز شباب قها في القسم الثالث.