 الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

أ ش أ
نشر في: الأحد 1 يونيو 2025 - 9:33 ص | آخر تحديث: الأحد 1 يونيو 2025 - 9:33 ص

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ورصدت الإدارة الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة؛ لتقديم التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

وقامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.

وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية؛ وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.

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