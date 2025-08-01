ترامب يخفض الرسوم الجمركية على 4 دول عربية ويرفعها على كندا إلى 35%

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من كندا من 25% إلى 35%، على أن يبدأ تطبيق المعدل الجديد اعتبارًا من اليوم الجمعة، الموافق 1 أغسطس.

وبحسب البيان، فقد أجرى ترامب تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على عدد من الدول التي لم يتم التوصل معها إلى اتفاقات تجارية، فيما خفّض الرسوم على أربع دول عربية، وهي العراق، وليبيا، وتونس، والأردن، بنسب تراوحت بين 1% و5%.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرسوم الجديدة تتراوح بين 10% كحد أدنى – وهو الحد الذي تم الإعلان عنه في أبريل الماضي – وتصل إلى 41% كحد أقصى، وفقًا للائحة الرسمية التي تم نشرها.

وكان ترامب قد علّق تطبيق الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها في أبريل لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع بعض الدول على اتفاقات تجارية جديدة. وتمكّن خلال هذه الفترة من التوصل لاتفاقات مع عدد من الدول، من بينها المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والفلبين، وإندونيسيا، إلى جانب التوصل إلى هدنة تجارية مع الصين.

وفي تعليق له على القرار، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، عبر منصة "تروث سوشيال": "الرسوم الجمركية تجعل أمريكا عظيمة وغنية مجددًا... لقد تصدينا لهجوم شرس ونجحنا في قلب الأمور لصالحنا."

وأضاف ترامب: "لطالما استُخدمت الرسوم الجمركية ضد الولايات المتحدة لعقود، في ظل سياسيين أغبياء ومنحرفين، ما تسبب في دمار اقتصادي كبير. لكن الآن تغيّر كل شيء... قبل عام، كانت أمريكا دولة ميتة، واليوم أصبحت الأكثر جاذبية في العالم."

ويُتوقع أن يؤدي هذا التصعيد الجديد في السياسات التجارية إلى اضطرابات في الأسواق العالمية، خاصة في قطاعات النفط، الذهب، والأسهم، في حال فشل المفاوضات أو دخول قرارات إضافية حيز التنفيذ بعد انتهاء مهلة الرسوم الجمركية الحالية.

الرسوم المعدلة على بعض الدول