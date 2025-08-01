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أعداد جريدة الشروق
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اليوم.. بدء تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ من نيوزيلندا


نشر في: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 2:08 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 2:08 ص

بدأت عملية تصويت المصريين المقيمين في الخارج في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث انطلقت العملية الانتخابية ببدء الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لسفارة مصر في نيوزيلندا (الثانية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة)، باعتبارها أول دولة يبدأ فيها التصويت.

وتُجرى انتخابات مجلس الشيوخ خارج مصر في مقار لجان الاقتراع بالبعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات، تحت إشراف مباشر من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وبإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج البلاد على مدى يومي 1 و2 من أغسطس الجاري، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفق التوقيت المحلي لكل دولة. ويبلغ عدد مراكز الاقتراع خارج مصر 136 مركزًا موزعة على مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية في 117 دولة حول العالم.

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