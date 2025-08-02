منتخب شباب الطائرة يختتم مشواره في بطولة العالم بالفوز على تونس

اختتم المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة، بقيادة المدير الفني هاني مصيلحي، مشاركته في بطولة العالم المقامة بأوزبكستان، خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 4 أغسطس، بتحقيق فوز مهم على نظيره التونسي بنتيجة 3-0، وذلك في مباراة تحديد المركزين الـ21 والـ22.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: (25-18، 25-18، 25-21).

وكان المنتخبان قد التقيا سابقًا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة، حيث حقق المنتخب المصري الفوز أيضًا بنتيجة 3-0.

مشوار منتخب مصر في البطولة

استهل منتخب الشباب مشواره بفوز مستحق على تونس بنتيجة 3-0، قبل أن يخسر أمام بورتوريكو بنتيجة 0-3 في مباريات تحديد المراكز.

ثم عاد وحقق فوزًا على كندا ضمن منافسات تحديد المراكز من الـ21 إلى الـ24، قبل أن يختتم مشاركته بانتصار جديد على تونس.

قائمة منتخب مصر تحت 19 سنة

ضمت قائمة المنتخب 12 لاعبًا:

مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق.

الجهاز الفني والإداري

بيرسي أونكن (البرازيل): مشرف عام على منتخبي الشباب والناشئين

هاني مصيلحي: مدير فني

مصطفى هلال: مدرب عام

أحمد سعيد: محلل تقني

محمد يونس: طبيب المنتخب

ويرأس بعثة المنتخب في أوزبكستان شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة.

أشاد ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، بأداء المنتخب في البطولة، مؤكدًا أن الفريق ظهر بصورة مشرفة، ويضم عناصر واعدة تُبشّر بمستقبل جيد للعبة في مصر.

وأضاف أن مجلس الإدارة حرص على توفير برنامج إعداد قوي قبل البطولة، ما انعكس على المستوى المتميز الذي قدمه الفريق طوال المنافسات.