 مصرع شاب في انفجار خلال حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع شاب في انفجار خلال حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي

حسام جودة
نشر في: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 3:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 1 أغسطس 2025 - 3:38 ص

شهد حفل الفنان محمد رمضان، مساء الأربعاء 31 يوليو، داخل كمبوند بورتو جولف في الساحل الشمالي، انفجارًا مفاجئًا وقع بالقرب من المسرح، ما أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 29 عامًا وإصابة عدد من الحاضرين، مما استدعى إيقاف الحفل قبل منتصفه وسط حالة من الذعر بين الجمهور.

وعلّق الفنان محمد رمضان على الحادث من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير على المسرح بجواري مباشرة، وأثره ما زال في أذني حتى الآن، وتسبب في وفاة عامل يبلغ من العمر 29 عامًا، وشاب آخر في حالة خطيرة، اللهم ارحمه واشفِ المصابين وصبّر أهلهم وأحبابهم، مضيفا صوت القنبلة لا علاقة له بالفايير وركس، والله محاولة اغتيال مكتملة الأركان.. لماذا يصل الحقد إلى هذه الدرجة؟"

ولم تصدر أي بيانات رسمية من الجهات المختصة توضح ملابسات الحادث أو مصدر الانفجار، فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة.


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