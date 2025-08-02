وزير الخارجية البريطاني يهاجم المدافعين عن مشروع إسرائيل الكبرى ويجدد دعمه للاعتراف بدولة فلسطين

هاجم وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، المدافعين عن مشروع إسرائيل الكبرى، مجددًا دعمه للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة «جارديان» البريطانية، صباح السبت، إنه «يعارض الأصوات الإسرائيلية المصممة على رؤية إسرائيل الكبرى، وعدم إقامة دولة فلسطينية على الإطلاق».

وشدد على أن «حل الدولتين الحل الوحيد القابل للتطبيق، على الرغم من أنه يبدو اليوم بعيدًا جدًا عن التطبيق على أرض الواقع».

وأضاف: «هناك أعداد متزايدة من الناس تشعر بالقلق من أننا إذا استمررنا في التراجع عن الاعتراف بفلسطين، فلن يتبقى شيء للاعتراف به».

وتحدث عن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والذي نوه أنه شهد خلال العام الماضي زيادة تفوق ما حدث خلال 15 عامًا سابقة.

ووصف أفعال المستوطنين بأنها «إجرامية وغير قانونية ومدانة»، محذرًا من أنها «تسعى لإحباط حل الدولتين البديل الوحيد القابل للتطبيق لحل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني».

وفي سياق الحديث عن تطورات الأوضاع في غزة، نوه أن إطلاق النار على المدنيين الذين ينتظرون المساعدات «أمر مقزز»، مطالبًا الجانب الإسرائيلي بمحاسبة المتورطين.

وحذر من أن «الأمور يائسة بالنسبة للمدنيين والرهائن في غزة»، مشددًا على ضرورة وقف إطلاق النار لإنهاء المعاناة.

وصرح أنه يرغب في الذهاب إلى غزة خلال أقرب وقت ممكن، وبمجرد إتاحة إمكانية الدخول إلى القطاع.