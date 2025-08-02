حقق فيلم ريستارت أمس 85 ألف جنيه، صاعدًا إلى المركز الرابع في ترتيب إيرادات شباك التذاكر، بعد أن ظل في المركز الخامس والأخير لعدة أيام. وارتفع إجمالي إيرادات الفيلم بعد 9 أسابيع عرض إلى 93 مليونًا و648 ألف جنيه، بما يعادل نحو 721 ألف تذكرة.

وبهذا الرقم، تقدم ريستارت إلى المركز التاسع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادًا في تاريخ السينما المصرية (من حيث القيمة الاسمية)، متجاوزًا فيلم إكس مراتي الذي تراجع إلى المركز العاشر بإيرادات بلغت 92 مليونًا و797 ألف جنيه.

ريستارت من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وبطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وأحمد علي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، وتوانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي، حول "محمد"، مهندس يعمل فني هواتف، يحلم بالزواج من "عفاف"، وهي مؤثرة على مواقع التواصل، لكن يقف المال عائقًا بينهما، فيقرران السعي إلى الشهرة عبر الإنترنت بمساعدة عائلتهما الكوميدية، و"الجوكر"، وكيل رقمي غامض. ومع تصاعد النجاح والثروة، تبدأ العائلة في فقدان القيم التي جمعتهم في البداية.

في المقابل، تراجع فيلم المشروع X إلى المركز الخامس والأخير بعد أن حقق أمس 81 ألف جنيه، رغم تصدره المركز الرابع سابقًا. ووصل إجمالي إيراداته بعد 10 أسابيع عرض إلى 140 مليونًا و507 آلاف جنيه، بما يعادل نحو مليون و56 ألف تذكرة.

ويحتل المشروع X حاليًا المركز الثالث في قائمة أعلى إيرادات السينما المصرية (من حيث القيمة الاسمية)، متفوقًا على فيلم بيت الروبي الذي حقق 130 مليون جنيه خلال موسم عيد الأضحى السينمائي 2023.

المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، ومريم الجندي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، من بينهم أمير كرارة، ماجد الكدواني، مصطفى غريب، هنا الزاهد، كريم محمود عبد العزيز، وتامر نبيل.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق، حول يوسف الجمال، عالم مصريات ينطلق في رحلة مليئة بالغموض والتحديات تمتد من مصر إلى الفاتيكان وأعماق البحار، في محاولة لإثبات نظرية مثيرة: هل بني الهرم الأكبر كمقبرة ملكية أم لهدف آخر أكثر غموضًا؟ وتم تصوير الفيلم في مصر، وتركيا، وإيطاليا، والسلفادور.