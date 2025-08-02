في إطار فعاليات مبادرة "أنت قلب الحكاية.. محور مصر تتحدث عن نفسها" التي أطلقتها وزارة الثقافة، ينظم مركز الثقافة السينمائية أمسية سينمائية خاصة للاحتفاء بالفنان العالمي الراحل عمر الشريف، وذلك في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل.

تتضمن الأمسية عرضًا خاصًا للفيلم العالمي "Behold a Pale Horse" (إنتاج 1964)، إلى جانب استعراض لمشوار عمر الشريف الفني وموهبته الفريدة التي انطلقت من السينما المصرية وصولًا إلى العالمية.

الفيلم من إخراج فريد زينيمان، وتأليف إيمريك برسبيرجر، وسيناريو جي بي ميلار، ويشارك في بطولته كل من جريجوري بيك، أنطوني كوين، وعمر الشريف، وتبلغ مدته 118 دقيقة.

ويُعد "Behold a Pale Horse" أحد أبرز كلاسيكيات السينما العالمية، وينتمي إلى فئة الأفلام الروائية الطويلة.

يُذكر أن عمر الشريف بدأ مسيرته الفنية في السينما العربية خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن يلتقي بالمخرج العالمي ديفيد لين الذي قدمه إلى العالمية من خلال فيلم "لورنس العرب" عام 1962. وواصل الشريف بعدها مسيرته العالمية بالمشاركة في عدد من أبرز الأفلام، من بينها: "دكتور جيفاغو"، "الرولز رويس الصفراء"، "الثلج الأخضر"، و"الوادي الأخير".