المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط يزعم: لا توجد مجاعة في غزة

قال المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إن واشنطن لديها خطة لإنهاء الحرب في غزة وإعادة جميع المحتجزين.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، اليوم السبت، زعم ويتكوف، خلال لقاء مع عائلات المحتجزين الإسرائيليين، والذي استمر لمدة ساعتين، أنه «لا توجد مجاعة في غزة».

وأشار إلى أن «حماس ليس لديها أي سبب لعدم التفاوض»، مشددًا على أهمية تغيير مسار المفاوضات إلى «الكل أو لا شيء».

وأوضح أن الخطة الأمريكية تهدف لاستعادة المحتجزين في صفقة واحدة وإنهاء الحرب، وليس إبرام صفقات جزئية.

ولفت إلى أن «غالبية الجمهور الإسرائيلي يريدون عودة المحتجزين إلى ديارهم، وغالبية سكان غزة يريدون استعادة القطاع».

ووصل ويتكوف، إلى ميدان الاحتجاجات وسط تل أبيب، وهتف في استقباله بهتاف يدعو إلى إعادة المحتجزين فورا، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وطالبت عائلات المحتجزين الإسرائيليين، حكومة بنيامين نتنياهو بضرورة إبرام اتفاق شامل لإعادة جميع المحتجزين الـ50 مقابل إنهاء الحرب.

ودعت خلال وقفة في تل أبيب رئيس الوزراء نتنياهو؛ للارتقاء فوق الاعتبارات السياسية.