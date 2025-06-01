أول رد فعل من مبابي بعد تتويج باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

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أبدى اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، رد فعل مثير، بعد تتويج فريقه السابق باريس سان جيرمان، بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2024-2025.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، بلقب دوري أبطال أوروبا بنسخته الحالية، بعدما اكـتسح غريمه إنتر ميلان بخماسية نظيفة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين مساء السبت الموافق 31 مايو 2025.

وحرص مبابي على أن يهنئ فريقه السابق، باريس على تتويجه بالبطولة الأوروبية الأغلى، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مبابي: «لقد حان اليوم المنتظر، فوز يُحسب للنادي بأكمله، تهانينا يا باريس سان جيرمان».

ويعد هذه المرة الأولى التي يتوج فيها الباريسي، بلقب دوري الأبطال طوال تاريخه، وذلك بعد تألقه هذا الموسم تحت قيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي.

ويذكر، أن مبابي رحيل عن باريس بالمجان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عقب انتهاء عقده، منضمًا إلى ريال مدريد الإسباني.