هاجم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، نادي بيراميدز لعدم الرد على الزمالك، مشيرًا إلى أن السماوي يشغل نفسه بالأحمر.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا موجهًا لاتحاد الكرة، أكد خلاله رفض تعيين أمين عمر ومحمود البنا ومحمد الصباحي وطارق مجدي، لإدارة نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات عبر برنامج «الكورة مع فايق»: «اعتراض الزمالك؟ يعني الزمالك من حقه دلوقتي يعترض على حكام بعينها، والأهلي مش من حقه يطالب بحكام أجانب في ماتش الزمالك، وأنا على فكرة مكنتش موافق إن الأهلي ميروحش من وجهة نظري».

وأضاف: «هي مش جديدة في سنة قبل كدة كان حكام برضو الزمالك طلب إنهم ميكونوش موجودين لمبارياته زي الحنفي وجهاد جريشة وغيرهم».

وأكمل: «الفارق إن أنا لما بعترض على حكم أدار لي عمل غلطة أثناء مباراة فبعترض، لكن الأهلي هات مرة عمل كدة مفيش».

وتابع: «لو الأهلي اللي عمل كدة كان طلع بيان من بيراميدز عن العدالة وكذا، لكن الزمالك لا. بيراميدز شاغل نفسه بالأهلي وطلبات الأهلي مش شاغل نفسه بالزمالك».