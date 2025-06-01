أعلن حزب مصر أكتوبر عن تكفُّل أمانة محافظة الإسكندرية بتوفير سيارة تاكسي جديدة للمواطن محمد علي إبراهيم بريقع، سائق التاكسي الذي تعرّض لحادث مأساوي إثر سقوط شرفة على سيارته، مما أدى إلى احتراقها بالكامل وإصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أسفل قدميه، وذلك في خطوة تعكس التزام الحزب بالمسؤولية المجتمعية.

ويأتي هذا التحرك بتوجيهات من الدكتورة جيهان مديح، رئيس الحزب، في إطار الدعم الإنساني والتضامن مع المواطن المصري في أوقاته الصعبة، حيث بادرت أمانة الحزب بالإسكندرية بالتواصل مع أسرة السائق المصاب، وقدمت تعازيها ودعمها الكامل له، متمنيةً له الشفاء العاجل.

وأكد المهندس أحمد حلمي، نائب رئيس الحزب وأمين عام محافظة الإسكندرية، أن الحزب قرر توفير تاكسي جديد لمحمد لمساعدته على استكمال مشوار كفاحه ورزقه، مشددًا على أن "التكافل هو حجر الأساس في بناء مجتمع قوي ومتماسك".

وأوضح حلمي أن الحزب لا يرى العمل السياسي منفصلًا عن الواجب المجتمعي، بل يعتبره جزءًا لا يتجزأ من مسؤوليته تجاه الناس، لافتًا إلى أن ما حدث يعكس روح الانتماء والدعم المتبادل بين المواطن ومؤسسات العمل السياسي الجاد.

وأكد حزب مصر أكتوبر، من خلال هذه المبادرة، أن الإنسان هو محور كل تحرّك سياسي ومجتمعي، وأن الوقوف إلى جانب المواطن في الأزمات يُعد أحد ثوابته الأساسية.