تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل يُسفر عن 4 مصابين في حي المسلة بالفيوم

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، إثر حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية "موتوسيكل" بحي المسلة، بدائرة قسم أول الفيوم بمحافظة الفيوم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم بـ3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.