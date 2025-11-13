قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم، إن إسرائيل تلعب حالياً دوراً سلبياً في سوريا، وغير راضية عن التغيير الذي حدث، وواصلت انتهاكاتها في الأراضي السورية، مضيفاً: لم ننجر للاستفزاز وحاولنا الرد بالدبلوماسية.

وأضاف الشيباني، خلال جلسة حوارية في معهد تشاتام هاوس في لندن: لا نريد أن نكون طرفاً في أي حرب بالوكالة، ونريد الهدوء ونسعى لتفادي التصعيد مع إسرائيل وتبديد مزاعمها بالتعرض للتهديد.

وتابع: نعمل على إعادة بناء سوريا وننظر لأي اتفاق محتمل مع إسرائيل في هذا الإطار، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار الشيباني إلى أن العديد من الأطراف الدولية تدعم موقف بلاده الدبلوماسي بشأن الانتهاكات الإسرائيلية.

وقال وزير الخارجية السوري: لا نريد لسوريا أن تكون مكاناً يستجدي المساعدات والعون من العالم، بل نريد أن نكون مصدر إلهام للتغيير.

وأوضح الشيباني أن سوريا منهكة وتمر بمرحلة انتقالية، وهي بحاجة لوقت للتعبير عن نفسها، مضيفاً: نطمح أن تصبح دولة يؤمن بها أبناؤها وألا تكون بعيدة عنهم.

ومضى الشيباني يقول: نعمل على توفير مناخ سياسي صحي ونؤسس لمشاركة الجميع، فسوريا دولة جمهورية تعتمد على الانتخابات، وستكون هناك انتخابات رئاسية وبرلمانية بمشاركة جميع السوريين.