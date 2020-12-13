تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تم تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 10700 طن شملت 3300 طن رمل و3200 طن فوسفات و4200 طن كسب صويا.

وأوضح المركز -فى بيان اليوم الأحد- أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 56309 أطنان، شملت 11666 طن قمح، و12169 طن ذرة، و2388 طن فول، و762 طن أبلاكاش، و2779 طن حديد، و17277 طن خردة، و6680 طن عدس.

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وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بالميناء بلغ 886 حاوية مكافئة شملت خضراوات (بطاطس)، حاصلات زراعية (بصل وشطة وسمسم)، وفواكة (يوسفي) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وسوريا وباكستان وسلوفينيا وسريلانكا وإنجلترا، لافتة إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 230 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1333 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 165156 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 7927 طنا، موضحا أنه غادر الميناء 1 قطار بحمولة إجمالية 1325 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، و1 قطار مكون من 25 عربة؛ وذلك بعد أن فرغت 25 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2022 شاحنة.