 التشكيل الرسمي لفولهام أمام ليفربول - بوابة الشروق
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التشكيل الرسمي لفولهام أمام ليفربول

علاء العزب
نشر في: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:39 م | آخر تحديث: الأحد 13 ديسمبر 2020 - 5:39 م

أعلن سكوت باركر المدير الفني لفولهام عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب «كرافين كوتاج».

ويحتل فولهام المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، فيما يحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

ويدخل فولها اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ألفونسو أريولا.

خط الدفاع: أولا أينا- يواكيم أندرسن- توسين أداربيوود.

خط الوسط الدفاعي: بوبي ريد- أندريا أنجيسا- ماريو ليمانا- روبين لوفتوستشيك.

خط الوسط الهجومي: روبن تشيك.

خط الهجوم: أديمولا لوكمان- إيفان كفاليرو.

 


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