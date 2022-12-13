مصرع مواطن انقلبت عليه حمولة رمال في الشرقية

لفظ مواطن يعمل تباع ومقيم بمحافظة الغربية، أنفاسه الأخيرة، أسفل حمولة رمال انقلبت عليه أثناء عمله بمحجر بطريق بلبيس – السلام، نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول (خالد.إ.ش - 52 عامًا)، تباع مقيم المحلة الكبرى محافظة الغربية جثة هامدة.



وتبين من التحريات أثناء تفريغ قائد سيارة نقل، حمولة من الرمال بمحجر بطريق "بلبيس- السلام" سقط جزء من الرمال على التباع، مما أسفر عن حدوث إصابته التى أودت بحياته، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة بمركز بلبيس، لمباشرة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.