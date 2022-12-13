وزير التنمية المحلية ومحافظ دمياط يتابعان تنفيذ مشروع تطوير محور السيالة

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير محور السيالة - بورسعيد بطول 2.5 كم و الذي نفذته المحافظة مؤخرًا ضمن خطة رفع كفاءة الطرق الرئيسية التي تشهدها عدد من المدن بها.

وبلغت معدلات التنفيذ بهذا المشروع 91%، وتضمن توسعة الطريق لتصبح الحارة الواحدة بعرض 12 مترا ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى و إعادة تخطيط الميدان وإحلال أعمدة الإنارة وإنشاء ساحات لانتظار السيارات ورصفها بالبلاطات الخرسانية وأرصفة جانبية ببلاطات الإنترلوك، علاوة على إنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار بعدد 17 بالوعة، هذا إلى جانب ما تم تنفيذه من أعمال إحلال لشبكات المرافق بالمنطقة وتعديل أماكن الدورانات بما يتناسب مع الدراسات المرورية و مطالب المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع عن كثب خطة المحافظات لرفع كفاءة شبكات الطرق والتأكيد على تنفيذها وفقًا للمواصفات الفنية والهندسية المحددة، وذلك لتأمين وتيسير حركة المواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أهمية وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المشروع والذي سيساهم وبشكل كبير في الارتقاء بالشكل الحضاري لمدخل المحافظة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي، مؤكدًا أهمية التنفيذ وفقًا لعدة محاور تعكس الطبيعة الخاصة التي تشتهر بها دمياط.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن محور السيالة بورسعيد يعد من أهم المحاور المرورية بمحافظة دمياط حيث يربط بين طريقا دمياط - بورسعيد و الدكتور على مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية"، لذا حرصت المحافظة على وضع خطة محددة لتطوير خاصة من كونه أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة دمياط.

كما تفقد الوزير طريق شطا، وذلك لبحث مخطط تطوير مدخل المحافظة.

وأشارت محافظ دمياط، إلى إعداد دراسة متكاملة للموقع وذلك لتتضمن خطة شاملة للتطوير كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالي عرض 10.75 متر للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض 3 أمتار بالاتجاه من دمياط/ بورسعيد، مضيفة أنه سيتم إنشاء جزيرة وسطى وأرصفة جانبية وشبكة لصرف مياه الأمطار، فضلا عن إنارة وتشجير الطريق وإعادة تخطيط الدوران بدايةً من الكمين القديم حتى مدخل مدينة دمياط.