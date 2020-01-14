«الطيران الروسي» تؤكد كفاية الإجراءات المتخذة لسلامة رحلاتها في المجال الجوي الإيراني

أكدت هيئة الطيران المدني الروسي، كفاية الإجراءات المتخذة لضمان سلامة رحلات شركات الطيران الروسية في المجال الجوي الإيراني.



وذكرت الهيئة، في بيان أصدرته عقب اجتماع مجموعة عمل معنية بشئون طيران الشركات الروسية باتجاه الشرق الأوسط: "إن المشاركين في الاجتماع لاحظوا مدى كفاية الإجراءات التي اتخذت في الوقت الحالي لضمان سلامة الرحلات الجوية في المجال الجوي الإيراني".



وأضافت الهيئة، وفق ما أوردته وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية، أنها تواصل مراقبة الوضع، وفي حال لزم الأمر، سيتم إعداد توصيات السلامة الإضافية للمشغلين الروس.



وأشارت إلى أن شركات الطيران الروسية تواصل استخدام المجال الجوي الإيراني مع اتخاذ الاحتياطات التي أوصت بها الهيئة بما في ذلك تعديلات الطريق وجداول الرحلات" .. لافتة إلى أن طواقم الطائرات التابعة لشركات الطيران الروسية لم تلاحظ أي سلبيات في عمل خدمات الحركة الجوية الإيرانية.