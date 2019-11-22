أوبل تعتزم شطب المزيد من الوظائف في ألمانيا

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(د ب أ)

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن شركة أوبل الألمانية للسيارات تعتزم شطب المزيد من الوظائف في مقارها في ألمانيا.

وذكرت مجلة "فيرتشافتس فوخه" الألمانية الاقتصادية أن الشركة تعتزم شطب عدد "ضئيل يتألف من أربعة أرقام".

وأضافت المجلة أن هناك على سبيل المثال زيادة في الطاقة الإنتاجية في قطاع تصنيع المعدات والنماذج الأولية.

وتابعت المجلة أن الشركة مددت في الوقت نفسه حماية العاملين من الفصل المرتبط بالظروف الإنتاجية لمدة عامين حتى منتصف 2025.

وقالت المجلة إن مجلس العاملين أبرم مع الشركة اتفاقا يتضمن النقاط الأساسية ومن المنتظر أن يتم تضمين هذا النقاط في اتفاق جماعي، ونوهت إلى أنه سيتم إخطار العاملين بتفاصيل الاتفاق غدا الثلاثاء.

ورفض متحدث باسم أوبل وباسم نقابة عمال المعادن (آي جي ميتال) التعليق على ما أوردته المجلة في تقريرها.

كانت شركة بيجو الفرنسية استحوذت على أوبل في عام 2017، ومن ذلك التاريخ عدلت بيجو بقوة في كفاءة الشركة الألمانية التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة روسلزهايم.

وقد وقع أكثر من 6000 عامل في مصانع أوبل في ألمانيا على عقود تقاعد جزئي أو تقاعد مبكر أو صرف تعويضات عن الإقالة.